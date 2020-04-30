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Aktüel

Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa vinçle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:03:56 -
Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa vinçle kurtarıldı

KARS (AA) - Kars'ta definecilerin kazdığı çukura düşen boğa uzun uğraşlar sonucu vinçle kurtarıldı.

Karaçoban köyünde definecilerin kazdığı ve üzeri çatı sacı ile kapalı kuyuya Kubilay Kildiş'e ait boğanın düştüğünü gören köylüler, kurtarma çalışması başlattı.

Vatandaşların uzun uğraşları sonucu boğa çıkartılamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra hayvanın kurtarılması için vinç çağırdı.

Boğa uzun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.


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