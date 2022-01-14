Definecilere suçüstü
Aksaray'da define aramak için çukur kazan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
Aksaray'da, define aramak için 7 metre derinliğinde 5 metre uzunluğunda çukur kazan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Olay yerine giden ekipler, dağlık alanda 7 metre derinliğinde 5 metre uzunluğunda çukur kazan M.A, D.M.K, N.Ç, R.Ç, M.İ. ve A.F'yi gözaltına aldı.
Zanlıların kullandığı jeneratör, kırıcı delici matkap, aydınlatma sistemi, kablo ve çeşitli aletlere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.