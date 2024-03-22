Defineciler az daha arzın merkezine ulaşacaktı: Hayrete düşen jandarma, kuyunun dibini göremedi
Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.
Denizli’de hazine bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarmanın operasyonun kazdıkları 35 metrelik kuyuda suçüstü yakalandı. Jandarma, kuyunun dibini göremedi. Ekipler, bu manzara karşısında hayrete düştü...
Denizli’nin Buldan ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bozalan Mahallesinde 4 kaçak kazı yapan 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüphelilerin 2 metre genişliğe 35 metre derinliğe sahip kuyu kazdıkları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında E.Ş., M.B., A.E., ve S.Ç. gözaltına alınırken, bir adet jeneratör, 3 adet delici başı, balyoz, kazma, kürek ve 25 metre uzunluğunda kablo ele geçildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.