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Gündem Define kazısında esrarengiz anlar
Gündem

Define kazısında esrarengiz anlar

Define kazısı için dağa giden vatandaşlar, ıssız bölgede birini gördü. Adama seslenen ancak bir türlü yanıt alamayan vatandaşlar panik yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 00:09:00 -

Define kazısı için dağa çıkan vatandaşlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir olay yaşadı. İddialara göre bir vatandaş ve yanındaki arkadaşları define aramak için dağda kazıya başladı.

Aniden ortaya çıktı

Bu sırada bulundukları yerin hemen alt tarafından bir adam belirdi. Ancak adam, karşı taraftan gelen hiçbir soruya yanıt vermeyerek sessiz kaldı. Ayrıca konuşmadı da.

Büyük korku yaşadılar

Ne yaptılarsa karşı tarafı konuşturamayan defineciler büyük korku yaşadı. Defalarca seslenmelerine rağmen karşı taraftan yanıt alamayan defineciler, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

Kim olduğu bilinmiyor

Sosyal medyada çok sayıda yorum alan bu videodaki kişinin kim olduğu bilinmiyor.

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