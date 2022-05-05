Define kazısında esrarengiz anlar
Define kazısı için dağa giden vatandaşlar, ıssız bölgede birini gördü. Adama seslenen ancak bir türlü yanıt alamayan vatandaşlar panik yaşadı.
Define kazısı için dağa çıkan vatandaşlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir olay yaşadı. İddialara göre bir vatandaş ve yanındaki arkadaşları define aramak için dağda kazıya başladı.
Aniden ortaya çıktı
Bu sırada bulundukları yerin hemen alt tarafından bir adam belirdi. Ancak adam, karşı taraftan gelen hiçbir soruya yanıt vermeyerek sessiz kaldı. Ayrıca konuşmadı da.
Büyük korku yaşadılar
Ne yaptılarsa karşı tarafı konuşturamayan defineciler büyük korku yaşadı. Defalarca seslenmelerine rağmen karşı taraftan yanıt alamayan defineciler, bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.
Kim olduğu bilinmiyor
Sosyal medyada çok sayıda yorum alan bu videodaki kişinin kim olduğu bilinmiyor.