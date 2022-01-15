Define için kazdığı çukurda böyle öldü!

Olay, saat 16.30 sıralarında Aksaray Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Abay, define aramak için boş arazide kazı yapmaya başladı. Abay, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazdığı çukurda çöken taşın altında kaldı.

Durumu fark eden mahalle sakini Osman Taş, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Abay, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle taşın altından çıkarılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Abay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, bölgede yaptığı incelemede ise yaklaşık 10 metre ileride define için kazılmış başka bir kuyuya rastladı.

Görgü tanığı Osman Taş, "Ben komşuları çağırarak taş altında kalan kişiyi, itfaiye ile birlikte çıkardık. Buraya neden girmiş bilmiyoruz" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA