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Yerel Define avcıları izinsiz kazı yaparken yakalandı
Yerel

Define avcıları izinsiz kazı yaparken yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Jandarma ekiplerinin izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda suçüstü yakalanan 9 kişiden 2’si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 18:31:00 -
Define avcıları izinsiz kazı yaparken yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hisarcık ilçesi Şeyhçakır Köyü Üçtepeler mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı operasyonda H.A.Ö., M.Ö., S.S., Y.K., Y.Y., M.K., O.K., M.Ç. ve A.Ö. isimli 9 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Jandarmanın bölgede yaptığı aramada 1 adet Jeneratör, 1 adet elektrikli mini vinç, 1 adet el detektörü, 10 adet define arama çubuğu ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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