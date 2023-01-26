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Siyaset Defalarca sorduk ama cevap yok! Temel Karamollaoğlu buna ne diyecek?
Siyaset

Defalarca sorduk ama cevap yok! Temel Karamollaoğlu buna ne diyecek?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğü sokacaklarını vadetti. Nazlıaka'nın açıklamasından sonra gözler Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun vereceği tepkiye çevrildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 17:08:00 - 2023-01-26 17:44:21
Defalarca sorduk ama cevap yok! Temel Karamollaoğlu buna ne diyecek?

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından feshedilen İstanbul Sözleşmesi sözde kadın savunucuları tarafından gündeme getirilmeye devam ediyor.

CHP'li Aylin Nazlıaka, iktidar olmaları durumunda sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe sokacaklarını vadetti.

Kadına şiddeti gerekçe gösteren Nazlıaka, "İktidara geldiğimizde kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini durdurmaya kararlıyız. İktidarımızda ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamaya koyarak kadınların can güvenliğini teminat altına alacağız." dedi.

Gözler Temel beyde!

Nazlıaka'nın açıklamasından sonra gözler, 6'lı masanın muhafazakar ismi Temel Karamollaoğlu'na çevrildi. Karamollaoğlu, sapkın yaşam tarzını meşrulaştırmayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin ittifak ortaklarının çıkışına bir defa bile cevap vermedi.

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise katıldığı bir canlı yayında, "İstanbul Sözleşmesi'ni şimdilik paranteze aldık" demişti.

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