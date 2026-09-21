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Yaşam Defalarca kontrol etti, kilidi kırdı! Motosikleti sürükleyerek böyle çaldı
Yaşam

Defalarca kontrol etti, kilidi kırdı! Motosikleti sürükleyerek böyle çaldı

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Mardin Nusaybin'de bir apartmanın girişindeki motosikleti gözüne kestiren şüpheli, birkaç kez binaya girip aracı kontrol ettikten sonra direksiyon kilidini kırarak motosikleti sürükleyip götürdü.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde apartman girişindeki motosikleti hedef alan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı.

 

Olay, saat 04.00 sıralarında, Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Azizler Sokak'taki bir apartmanın girişinde meydana geldi. M.P.’ye ait olan 33 DRP 45 plakalı motosiklet, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından sürüklenerek bina girişinden çalındı. Sabah işe gitmek için motosikletini almaya gelen M.P., aracını yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Motosikletinin çalındığını fark eden M.P., görüntülerle birlikte emniyete gidip şikayetçi oldu. Olay anı ise apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin birkaç kez apartmana girip park halindeki motosikleti kontrol ettiği, ardından aracın direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek uzaklaştığı anlar yer aldı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Böyle hırsızlık görülmedi: Girdikleri kafede sucuklu yumurta yaptılar!

Yerel

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