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Ekonomi

DeFacto’tan Ramazan’a özel koleksiyon

DeFacto, koronavirüs salgını nedeniyle her bayramdan farklı olacak bu Ramazan Bayramı için yeni bir koleksiyon hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 11:24:00 -
DeFacto’tan Ramazan’a özel koleksiyon

DeFacto, koronavirüs salgını nedeniyle her bayramdan farklı olacak bu Ramazan Bayramı için yeni bir koleksiyon hazırladı. Marka bu bayram Güvende Kal koleksiyonu ile herkesin bu duygularını ifade edebilmesine olanak sağlayacak.



DeFacto Güvende Kal koleksiyonu, kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu. Yazın favori rengi beyazın ağırlıklı olduğu koleksiyonda kontrast etkisiyle kurtarıcı, özgüvenli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çeken siyah, zarif ve resmi tavrıyla gri ve rahatlık ve özgürlük hissiyle mavi tonları da yer alıyor.



Slogan ve baskılı sosyal mesajlar


Yapılan bilgilendirmede; Türkçe ve İngilizce farklı sloganlardan oluşan tişört koleksiyonu ‘GüvendeKal’, ‘Antivirus’, ‘Wash your hands’, ‘Social Distance Queen’, ‘I’m at Home’, ‘Keep Hope Alive’, ‘Do Not Touch Your Face’, ‘Current Mood’, ‘Socail Distance Self Quarantine’ sloganlarıyla ön plana çıktı. Bu bayram güvende kalmanın en şık hali olacak koleksiyonda ayrıca, kadın ve erkekler için ’couple’ olarak üretilen tişörtler tarzıyla farkını ortaya koymak isteyen çiftlere için de alternatif sundu.



Çocuklara özel tasarımlar


Minikler için de sevimli baskılarla tasarlanan koleksiyon çocuklara süreci en eğlenceli hali ile anlatıyor.


Yeni normal düzen içerisinde bayramda da güvende kalma istediği ile tasarlanan koleksiyon, ister klasik ister spor tüm kombinler için hazırlandığı belirtildi.

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