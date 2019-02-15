DeepSea Metro 1 Cebelitarık'ı geçti

262 milyon dolara satın alınan DeepSea Metro 1 sondaj gemisi, Oruçreis, Barbaros ve Fatih’ten oluşan Türk filosunun en moderni olacak. Türkiye’ye doğru ilerleyen derin deniz sondaj gemisinin Yunan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nde rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren emekli Koramiral Atilla Kezek, “DeepSea Metro 1 ile güçlendik. Ancak politik olarak güçlenmek için MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ilan etmeliyiz” dedi.

Cebelitarık’ı geçti

Keşfedilen petrol ve doğal gaz kaynaklarıyla küresel firmaların enerji arayışlarına sahne olan Doğu Akdeniz konusunda Türkiye, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında önemli bir adım daha attı.

Yeni sondaj gemisi DeepSea Metro 1, Malezya’dan 12 Aralık 2018’de çıktığı yolculuğun sonlarına yaklaşıyor. Cebelitarık Boğazı’nı geçerek Cezayir açıklarına ulaşan geminin 20 Şubat’ta Yalova’da olması hedefleniyor.

Emekli Koramiral Atilla Kezek, yeni alınan 6. nesil sondaj gemisinin enerji satrancında çok önemli bir hamle olduğunu söyledi. Koramiral Kezek, “Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’de güçlü bir filo ile bulunması ve Yunan arama faaliyetlerini engellemesi büyük bir rahatsızlık oluşturuyor. NAVTEX (denizde faaliyet) ilanı yapan filonun varlığı bile Yunan tarafını tedirgin ediyordu. Artık Deepsea Metro 1, Cebelitarık’tan girdiğinden beri Yunan basını tarafından takip ediliyor” dedi.

Kezek, Yunan basınının yeni platformun bakımın ardından KKTC’nin hakkından doğan alanlarda bulunacağını ve bunun hukuksuz olduğunu iddia ettiklerinin söyledi. Kezek, “KKTC’yi bile ‘sözde’ devlet olarak gören Yunan basını, KKTC’nin Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki NAVTEX ilanlarını Türk tahriklerinde yeni perde görüyor. Doğru yoldayız böyle devam etmeliyiz. Yunanistan’da ki bu çaba elimizin ne kadar güçlendiğini gösteriyor” diye konuştu.