Dedesini bıçaklayan cani torun tutuklandı Sakarya'da dün dedesini bıçaklayarak ölümüne sebebiyet veren 26 yaşındaki şahıs "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde dedesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı. Meşepınarı Mahallesi'nde dedesi Sadık Kazancı'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan S.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Meşepınarı Mahallesi'nde dün torunu S.G'nin (26) bıçaklı saldırısına uğrayan Sadık Kazancı (79), kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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