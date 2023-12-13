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Aktüel Dedeler okey oynarken taş kavgasına tutuştu! Istakayla saldırdılar
Aktüel

Dedeler okey oynarken taş kavgasına tutuştu! Istakayla saldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-12-13 19:58:00 -

Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu.

Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Baskı yapma, düzgün taş atmama yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler izleyenlere ‘pes’ dedirtti. Kavga sonucu hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.
 
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