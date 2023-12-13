Dedeler okey oynarken taş kavgasına tutuştu! Istakayla saldırdılar
Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu.
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Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu.
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