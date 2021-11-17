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Dünya Decathlon’dan skandal karar
Dünya

Decathlon’dan skandal karar

Bir taraftan ilticayı yasal açıdan zorlaştıran, diğer taraftan da askeri ve polisiye tedbirlerle ülkeye giriş kapılarını kapatan Fransa yönetiminin, Türkiye'de de şubeleri bulunan Fransa merkezli spor ürünleri mağazası Decathlon’a, mültecilerin geçişini engellemek için "kano" satışını durdurma talimatı verdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 20:48:00 -
Decathlon’dan skandal karar

Münübe Yılmaz

Ülkelerine ulaşmak isteyen sığınmacıları her türlü yol ve yöntemi kullanarak engelleyen Fransa’dan çok konuşulacak bir adım geldi. Bir taraftan ilticayı yasal açıdan zorlaştıran, diğer taraftan da askeri ve polisiye tedbirlerle ülkeye giriş kapılarını kapatan Paris yönetiminin, Türkiye'de de şubeleri bulunan Fransa merkezli spor ürünleri mağazası Decathlon’a, mültecilerin geçişini engellemek için "kano" satışını durdurma talimatı verdiği belirtildi. Kararı kendilerinin aldığını ileri sürerek skandalı hafifletme gayretine girişen Decathlon yetkilileri, bazı mültecilerde Decathlon’dan satın alınan kano tespit edildikten sonra bu adımı attıklarını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada, kano satışının Fransa’nın kuzeyindeki Calais, Grande-Synthe mağazalarında yapılmayacağı belirtildi. Fransız La Voix Du Nord isimli gazeteye açıklama yapan şirket yetkilileri, “Son dönemde İngiltere’ye kanoyla gitmek isteyen mültecilerin sayısı artmıştı. Buna mecburduk” dedi.

Geçen ay tam 850 mülteci, Fransa’dan İngiltere’ye ulaştı

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre sadece geçen hafta perşembe günü bin 185 göçmen ufak bot ve kano benzeri yapılarla Fransa’dan İngiltere’ye geçti. Geçen ay ise tam 850 mülteci, İngiltere’ye ulaştı.

 

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