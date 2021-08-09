  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da rekor ölüm!
Devlet Bahçeli'den 'üniversite sınavı' açıklaması
Ghezzal yarın İstanbul'da!
Fener’de rotayı Danimarka’ya çevirdi
Ekonomi Decacorn nedir? Decacorn ne anlama geliyor?
Ekonomi

Decacorn nedir? Decacorn ne anlama geliyor?

Decacorn girişim ne oluyor? Son dönemde pek çok internet kullanıcısı ‘Decacorn’ ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, Decacorn nedir ne için kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-08-09 14:27:00 -
Decacorn nedir? Decacorn ne anlama geliyor?

Son dönemde internet kullanıcıları Decacorn isminin ne anlama geldiğini, ne için kullanıldığını araştırmaya başladı. Peki, decacorn şirket ne oluyor?

Decacorn nedir? Decacorn ne anlama geliyor?

Değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılan Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır. Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Böylelikle türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay