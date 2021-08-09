Son dönemde internet kullanıcıları Decacorn isminin ne anlama geldiğini, ne için kullanıldığını araştırmaya başladı. Peki, decacorn şirket ne oluyor?

Decacorn nedir? Decacorn ne anlama geliyor?

Değeri 10 milyar doları geçenler için kullanılan Decacorn tabiri, dünya genelinde kullanılmaktadır. Decacorn, yeni bir terimdir. Değeri bir milyara ulaşan şirketlerin 2013 yılında Cowboy Ventures’ın kurucusu Aileen Lee tarafından ‘Unicorn’ olarak isimlendirilmesinin ardından on milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler için de bir terim ihtiyacı doğmuştur. Böylelikle türetilen ve kelime anlamı ‘‘onboynuz’’ olan decacorn, değeri on milyar doları geçmiş şirketlerin sınıflandırılmasında kullanılır.