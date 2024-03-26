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Gündem DEAŞ’tan Rusya’ya tehdit! : İntikamlarını alacağız
Gündem

DEAŞ’tan Rusya’ya tehdit! : İntikamlarını alacağız

Yeniakit Publisher
2024-03-26 11:58:00 - 2024-03-26 11:58:14
DEAŞ’tan Rusya’ya tehdit! : İntikamlarını alacağız

Moskova’da bir konser salonuna düzenlenen DEAŞ saldırısından sonra failler hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme görüntülerinden şüphelilerin işkenceye mağruz kaldığı görüldü. Rus istihbaratı şüphelilerin işkenceye mağruz kaldığı görüntüleri sızdırdı. DEAŞ, görüntülerin yayınlanmasından sonra Rusya’yı tehdit ettiği yeni bir video paylaştı.

Moskova’da konser salonuna saldırı düzenleyen DEAŞ üyesi 4 kişi hakim karşısına çıkarıldı. Terörizm suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan sanıklardan üçü suçlarını itiraf ederken, Rus istihbarat servisleri sanıklara sorgu sırasında yapılan işkence görüntülerini sızdırdı. Sanıkların duruşma sırasında yüzlerindeki şiş ve morluklar dikkat çekti.

Elektrikli işkence videosu

Mahkemede yüzünün sağ tarafı sargılı olduğu görülen Rachabalizoda’nın yakalandığında bir kulağının kesildiği videolar dolaşıma girmişti. Telegram’da yayılan bir başka görüntüde ise Şemseddin Fariduni olduğu anlaşılan bir sanığın cinsel organına sorgu sırasında elektrik verildiği anlar görülüyor. Görüntülerde, TA-57 askeri iletişim cihazına ait bir telin, Fariduni’nin mahrem bölgelerine bağlı olduğu anlaşılıyor.

DEAŞ'tan Putin'e gözdağı mesajı

İşkence görünüleri ile ilgili Rusya sessizliğini korurken DEAŞ'tan Rusya'ya yeni bir tehdit geldi.

'Putin dahil tüm zalim Ruslara tehdit' başlığı ile yapılan paylaşımda 'Dikkat edin, rehin tutulan kardeşlerimizin intikamını alma fırsatımızın olmadığını düşünmeyin' denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tehdit mesajında 'Evet! Çok ağır, ölümcül, kanlı, yakıcı ve yıkıcı darbeler. Allah'ın izniyle bir katliam bekliyoruz. Çok yakında' ifadelerine yer verildi.

Newsweek bu paylaşımı 'IŞİD Putin'e Yeni Tehdit' başlığı ile okurlarına duyurdu. Daily Mail ise 'Putin'i ve Rusları 'katletmekle' tehdit ediyor' manşetini attı.

Bir başka İngiliz gazetesi Daily Star 'DEAŞ, Putin'e 'katliam beklemesini' söyledi' dedi. Mirror ise 'DEAŞ, Putin'i "kanlı" intikam almakla tehdit ettiği bildirildi' dedi.

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