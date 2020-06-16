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Aktüel

DEAŞ’lı 2 terörist Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:14:06 -
DEAŞ’lı 2 terörist Osmaniye’de yakalandı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve ülke içinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine, Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye’de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde savaşçı düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu Y.B. ve S.B. isimli 2 şüpheli ikametlerinde yakalandı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


Y.B. ve S.B. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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