DEAŞ'a ağır darbe! Liderleri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü
Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin öldüğü iddia edildi.
DEAŞ lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.
DEAŞ terör örgütü sözcüsü, Telegram kanalında yayınlanan bir sesli mesajda, liderleri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.
Sözcü, yeni lider olarak Ebu el-Hüseyn el-Hüseyni el-Kureyşi'nin seçildiğini duyurdu.
Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi, 10 Mart 2022'de, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın lideri olmuştu.