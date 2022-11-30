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Dünya DEAŞ'a ağır darbe! Liderleri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü
Dünya

DEAŞ'a ağır darbe! Liderleri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin öldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 19:13:00 -
DEAŞ'a ağır darbe! Liderleri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi öldürüldü

DEAŞ lideri Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin düzenlenen bir operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

DEAŞ terör örgütü sözcüsü, Telegram kanalında yayınlanan bir sesli mesajda, liderleri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Sözcü, yeni lider olarak Ebu el-Hüseyn el-Hüseyni el-Kureyşi'nin seçildiğini duyurdu.

Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi, 10 Mart 2022'de, Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın lideri olmuştu.

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