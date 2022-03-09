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Gündem DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu
Gündem

DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun mal varlıkları donduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 04:33:00 -
DEAŞ ve El-Kaide terör örgütü üyelerinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mal Varlığının Dondurulması Kararı ile DEAŞ terör örgütü üyesi 8 kişi ve 5 kuruluş ile El-Kaide terör örgütü üyesi 5 kişi ve 2 kuruluşun malvarlıkları donduruldu. Kararda, mal varlıkları dondurulan kişilerin ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edebilecekleri belirtildi.

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