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Aktüel

DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheliye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:26:29 -
DEAŞ operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerince kent genelinde DEAŞ üyesi oldukları, çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler bulunan 26 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 Türk vatandaşı, 18 Irak ve iki Suriye uyruklu zanlı yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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