DEAŞ lideri Basim kod adlı A.S.İ.M. yakalandı mı?

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Polisi tarafından kritik bir operasyona daha imza atıldı. Ataşehir'de düzenlenen operasyonla DEAŞ lideri Ebu Bekir El-Bağdadi'nin en çok güvendiği kilit isimler arasında yer alan ve örgütün sözde “askeri yapılanması”nın başında bulunan 'Basim' kod adlı Afganistanlı terörist yakalandı.

2019 yılında ABD Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentine bağlı Barisha köyünde düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilen örgütün Irak asıllı lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin DEAŞ içinde en çok güvendiği isimler arasında gösterilen ve örgüt elebaşının Irak'tan Suriye'ye geçişinde ve Suriye’de yeraltına inerek ‘güvenli bölgelerde’ gizlenmesinde kritik rol üstlenen A.S.İ.M. adlı Afganistan uyruklu teröristin, 3 yıl önce başlayan örgütteki çözülmelerin ardından Türkiye’ye sızdığı belirlendi. Suriye’den itibaren MİT’in radarında bulunan DEAŞ’lı teröristin, sınır hattından Türkiye’ye geçiş yaptığı tespit edildi.

MİT'den DEAŞ'e darbe

Güvenlik servislerinin yakın takibindeki A.S.İ.M. adlı DEAŞ’ın sözde ‘Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri’nin, ilk olarak 2014 yılından bu yana birçok zincirleme eylemden sorumlu tutulduğu Suriye’den Türkiye’ye geçtiği, ardından da sahte pasaport ve kimlikle İstanbul’a kadar geldiği öğrenildi. MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareket kabiliyet izlenen terörist için çember daraltıldı. Afganistanlı olduğu öne sürülen, ancak güvenlik birimlerince Tacikistan kökenli olduğu değerlendirilen DEAŞ’ın sözde ‘askeri yapılanma emiri’, İstanbul Ataşehir’de saklanıyordu. Hücre sorumlusunun saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlemeye alınırken, Türkiye’de kimlerle irtibat kurduğu didik didik araştırıldı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teröristin saklandığı adres ve irtibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı. Operasyonun geri kalan kısmı emniyet güçlerine devredilirken, MİT’in aktardığı bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Ataşehir’de bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüpheli için adrese operasyon için hazırlık yaptı. Evde herhangi bir patlayıcı olma ihtimali göz önünde bulundurularak, çevre güvenliğine karşı bütün riskler değerlendirildi. Teröristin dışarıya çıkması beklendi. 28 Nisan akşamı evden çıkınca hemen baskın düzenlendi. Operasyonda, El-Bağdadi’nin en güvendiği isimler arasında yer alan örgütün kilit ismi, Ataşehir’de saklandığı apartman dairesinden çıktıktan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yakalandığında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport çıkan örgüt üyesinin, o tarihlerde hem Bağdadi’nin en yakınındaki isim olduğu, hem de Suriye'de örgütün sözde ‘Askeri Emir’ seviyesinde DEAŞ üyelerine silahlı eğitim verdiği kaydedildi.