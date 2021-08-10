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DEAŞ Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı!
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Dünya DEAŞ Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı!
Dünya

DEAŞ Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı!

Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te elektrik hatlarına saldırı düzenledi. 7 kulenin tahrip edildiği saldırı nedeniyle kent merkezi ile bazı ilçe ve köylere elektrik verilemedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 19:17:00 -
DEAŞ Kerkük'te elektrik hatlarına saldırdı!

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentindeki elektrik hatlarına düzenlediği saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği belirtildi.

Kerkük Elektrik Dağıtım Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ mensuplarının kentin güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında elektrik hatlarına saldırı düzenlediği kaydedildi.

Elektrik kesintisi yaşandı

Saldırıda 7 kulenin tahrip edildiği ve Kerkük kent merkezi ile bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşandığı ifade edildi.

DEAŞ'lı teröristlerin gerilim hattında bulunan 7 kulenin altına yerleştirdikleri patlayıcıları uzaktan kumandayla infilak ettirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca son günlerde ülkenin elektrik altyapısına yönelik bu tür saldırıların aralıksız şekilde sürdüğüne işaret edildi.

Özellikle yaz aylarında uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşandığı Irak'ta, son bir ay içerisinde Musul, Kerkük ve Salahaddin vilayetlerindeki yüksek gerilim hatlarına aralıksız şekilde saldırılar düzenleniyor.

Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu ifade ediyor.

 

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