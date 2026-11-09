Dayısının eşi, 13 yaşındaki Melek'i vuran silahı kendisinin ateşlediğini anlattı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde başından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Melek Göçer soruşturmasında yeniden sorgulanan Bahriye Güzel B., silahı kendisinin ateşlediğini anlattı. Dayı Hüseyin Can B.'nin eşi olan Bahriye Güzel B.'nin ifadesi doğrultusunda olayda kullanılan tabanca ile boş kovan bulundu; çift tutuklandı.

Olay, 2 Kasım'da saat 16.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 362 Sokak'taki tek katlı evde yaşandı. Mersin'de yaşayan tarım işçisi Hüseyin Can B., Ceyhan'daki ablasının yanına zeytin toplamak için eşi Bahriye Güzel B. ve babası Aydın B. ile gelmişti. Aile tarladaki işini bitirip eve döndüğü sırada Melek Göçer başından vuruldu.

Dayı hastanede "trafik kazası" dedi

Melek'i Ceyhan Devlet Hastanesi'ne dayısı Hüseyin Can B. götürdü. Hüseyin Can B.'nin hastanede, yeğeninin trafik kazasında yaralandığını söylediği öğrenildi. Doktorların muayenesinde çocuğun sol kaşının üzerinde mermi girişi belirlendi. Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alınan Melek, 5 Kasım'da hayatını kaybetti; Ceyhan Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüseyin Can B. daha sonra ifadesini değiştirdi. Evde üstünü değiştirdiği sırada silah sesi duyduğunu, odaya girdiğinde yeğenini kanlar içinde gördüğünü anlatan Hüseyin Can B., Melek'in tabancayla oynarken silahın ateş aldığını öne sürdü. Yürütülen soruşturmada bu anlatımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada polis, aralarında baba Mehmet Göçer, Hüseyin Can B. ve Bahriye Güzel B.'nin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

"Şarjör çıkarma düğmesine bastım"

Yeniden sorgulanan Bahriye Güzel B., ilk evliliğinden ayrılma sürecinde eski eşinden ölüm tehditleri aldığını ileri sürdü. Eşiyle birlikte korunma amacıyla tabanca bulundurduklarını ve silahı Mersin'den Ceyhan'a getirdiklerini söyleyen Bahriye Güzel B., tabancayı çocukların dokunmaması için yatak odasındaki yatağın içine sakladığını anlattı.

Olay günü eve döndükten sonra yataktaki silahı aldığını belirten Bahriye Güzel B. şunları söyledi: "Melek, koltukta oturup telefonla oynuyordu. Ben tabancayı aldım, kabzasını tutmayarak yan bir şekilde avucumda bulunuyordu. Şarjör çıkarma düğmesine bastım, bir anda silah ateş aldı."

Kovan rögara, tabanca akrabanın evine

Bahriye Güzel B., eşinin Melek'i kucağına alıp hastaneye götürdüğünü, kendisinin ise tabancayı kırmızı bir beze sarıp boş kovanla birlikte evden ayrıldığını anlattı: "Boş kovanı rögarın içine attım, silahı eşimin akrabasının evine sakladım."

Melek'i çok sevdiğini ve aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını öne süren Bahriye Güzel B., korktuğu için olayı önce polise anlatamadığını, daha sonra kovanı attığı yeri gösterdiğini söyledi. "Bu olay tamamen kazadır, bu olayı bilinçli olarak yapmadım" diyen Bahriye Güzel B., "Melek'i yaraladığımdan dolayı pişmanım" ifadesini kullandı.

Polis, bu ifade doğrultusunda tabanca ile boş kovanı bulup muhafaza altına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Can B. ile Bahriye Güzel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın kaza mı yoksa kasten gerçekleştirilmiş bir eylem mi olduğuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.