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Medya Davutoğlu’nun tetikçisine bak sen! Hadi birader, başka kapıya
Medya

Davutoğlu’nun tetikçisine bak sen! Hadi birader, başka kapıya

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine algı operasyonu kokan bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 10:47:00 -
Davutoğlu’nun tetikçisine bak sen! Hadi birader, başka kapıya

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine algı operasyonu kokan bir yazıya imza attı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, "Dünya bize hayran ama bizim haberimiz yok" başlıklı ironi yaptığını sandığı yazısında özetle şu herzeleri yumurtladı:

"(...) Yargı bağımsızlığının üzerine siyaset gölgesi düştüğü için adaletin terazisi artık doğru tartmıyor ve hakkının-hukukunun yeterince güvende olmadığını gören insanlar, karanlıkta adalet aramaya devam ediyorlar.

Devletin bütün kurumları adeta liyakatsizler ordusuna dönüştürüldüğü için ufukta ülkenin sorunlarını çözebilecek, topluma yeni imkanlar sunabilecek güçlü bir irade de, umut da gözükmüyor…

İktidara gönül verip destekleyenler dahil toplumun bütün kesimlerinde öylesine güçlü bir ‘yolsuzluk’ algısı var ki bu yüzden kimse yarınına umutla bakamıyor…

Dış politikada ise akşamdan sabaha değişen kararlar yüzünden yarınımıza ilişkin bir öngörüde bulunabilmek neredeyse imkansız hale gelmiş bulunuyor.

Şimdi Türkiye’nin içinde bulunduğu bu tablodan gerçekten mutlu olabilir miyiz?

Belki mutlu olanlar vardır… Muhtemelen ballı ihaleler alan imtiyazlı inşaat şirketlerinin keyfi yerindedir, 4-5 yerden maaş alan bürokratların, iktidarın nimetlerinden fazlasıyla nemalanan ayrıcalıklı kesimlerin semtine henüz enflasyon ve zamlar hiç uğramamıştır. Ama bilelim ki büyük toplum kesimlerinde ekonomik krizin yarattığı acılar ve çaresizlikler yaşanıyor.

Hal böyleyken, yoksulluk ve çaresizlik yaşayan halkın temsilcisi olmak durumunda olan muhalefet partileri doğal olarak iktidarı eleştirecek ve onu çözüme zorlayacaktır. (...)"

 

 

 

 

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Yorumlar

HACI

İhanet ucuz maldır. Adamı yer bitirir, kibirle yakın akrabadır, fitneyle bacanak, omurgasızlıkla elti olur. Dalaksız emmisi, haysiyetsiz dayısı olur....... Velhasıl kapıya konmaz.

TURAN ŞAHİN

ne oldu sana bir yerlerden kıyak mı yapıldı.kilon gavur parasıyla kaç para..???
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