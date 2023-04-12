Davutoğlu'nun tetikçisi yüksekten uçtu! Coşma Mehmet coşma

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, Millet İttifakı’nı şimdiden "iktidara getirdi". Millet İttifakı’nın milletvekili listesinin "iktidarın ayak seslerine işaret eder nitelikte" olduğunu savunan Ocaktan, Karar gazetesindeki hayalperest yazısında özetle şunları kaydetti:

"Her seçim öncesi genellikle partilerin milletvekili listeleri, bir bakıma iktidar provası niteliği taşır. Kuşkusuz bu matematiksel bir kesinlik taşımıyor elbette, ama listelerdeki denge ve ortaya çıkan hava aynı zamanda iktidar için de bir ipucu vermektedir.

(...) Listelere baktığımızda gördüğümüz manzara şudur; AK Parti aday tespitini ‘kaybetme’ ihtimalini dikkate alarak yapmış. Zira cumhurbaşkanlığının kaybedilmesi durumunda, parlamentoya girecek milletvekillerinin sadakati çok büyük bir önem taşıyor.

(...) Cumhur İttifakı’nda bunlar yaşanırken, Millet İttifakı’nın sergilediği güçlü birliktelik görüntüsü ve özellikle de liste performansı bir bakıma iktidarın ayak seslerine işaret eder nitelikte.

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Doğrusu hakkını teslim etmek lazım, Kemal Kılıçdaroğlu ittifakın ilk gününden bu yana doğru bir strateji uyguluyor. Listeler bu stratejinin en önemli göstergesi. CHP listelerinde DEVA, GELECET, Saadet ve Demokrat Parti’ye hatırı sayılır sayıda yer verilmesine CHP’nin içinden itirazlar olabilir, bu da doğaldır. Ama unutmayalım ki bu normal bir seçim değil. Dolayısıyla zaman, üçe-beşe bakma zamanı değil, Millet İttifakı’nın bir tek temel hedefi var, o da sandıkta değişimin sağlanması… İşte Kılıçdaroğlu’nun öncelikli hedefi de bu değişimi hayata geçirmek…

Meseleye bu açıdan bakıldığında, Millet İttifakı’nın listesinin adeta iktidara hazırlık niteliği taşıdığı daha rahat anlaşılacaktır. (...)"