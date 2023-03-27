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Medya Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti
Medya

Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-03-27 11:44:00 -
Davutoğlu'nun tetikçisi harekete geçti

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala tuhaf rüzgarlar estiğini belirterek, "Yeni alaturka sistem sadece siyasetin zeminini tahrip etmekle kalmadı, devletin kurumsal yapılarının da içini boşaltarak adeta işlevsiz hale getirdi. Ancak bir açıdan bakıldığında da demokratik sistemin yeniden inşası için özellikle muhalefetteki farklı siyasi partileri aynı masa etrafında buluşturarak yeni bir güç birliği oluşturmaya da mecbur kıldı" herzelerini yumurtladı.

 

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala tuhaf rüzgarlar estiğini belirterek, "Yeni alaturka sistem sadece siyasetin zeminini tahrip etmekle kalmadı, devletin kurumsal yapılarının da içini boşaltarak adeta işlevsiz hale getirdi. Ancak bir açıdan bakıldığında da demokratik sistemin yeniden inşası için özellikle muhalefetteki farklı siyasi partileri aynı masa etrafında buluşturarak yeni bir güç birliği oluşturmaya da mecbur kıldı" herzelerini yumurtladı.

Tetikçiliğini yaptığı Davutoğlu'nun kimlerle kol kola yürüdüğünü ısrarla görmeyip, ısrarla AK Parti'nin demokrasi karşıtları ile beraber hareket ettiği iftirasını atan Ocaktan, "Bu yüzden de AK Parti, kendi siyasi tarihinde hiç olmadığı kadar endişeli ve de ne yaptığını bilmez halde… (...) Öyle anlaşılıyor ki tepelerde gerçekten ‘kaybetme’ rüzgarları esiyor… (...)

Bir iktidarı sandıkta endişelendirmek için bundan daha karamsar bir tablo olabilir mi?" görüşünü savundu.
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