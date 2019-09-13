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Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'den ilk tepki!

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifasına dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

13 Eylül 2019 Cuma 12:46
Davutoğlu'nun istifası sonrası AK Parti'den ilk tepki!

AK Parti'den kesin ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla partiden istifa ettiğini açıkladı. İhracı istenen diğer isimler, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, eski Sakarya Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da partiden istifa etti.

Söz konusu istifalara dair, AK Parti'den ilk tepki geldi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan twitter hesabından, "AK Parti’den kovulan Ahmet Davutoğlu, kovulduktan 1 hafta sonra 'istifa ediyorum' dedi. Fıkra bu kadar." tweetini paylaştı.

İşte o paylaşım: 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:46
  1. Sakarya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Ankara
  5. AK Parti
  6. AK Parti istifa
  7. Ahmet Dautoğlu
  8. Ahmet Davutoğlu istifa

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah32 dk önce
    Şu mesajdaki kibir işte AKPyi bitiren.

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