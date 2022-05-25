Davutoğlu'nun has adamından bomba Erdoğan itirafı

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki en ateşli savunucularından Mehmet Ocaktan, tarihi bir itirafa imza attı. Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki köşesinde "20 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş bir iktidarı ve özellikle de bir siyaset ustası olan Tayyip Erdoğan’ı kimse hafife almamalı" ifadelerini kullanan Ocaktan, muhalefete akıl vermeyi de ihmal etmedi. İşte o bomba yazının ilgili bölümü:

"(…) Biliyoruz ki AK Parti bütün seçim süreçlerinde topluma icraatlarını, yeni dönemle ilgili projelerini, vaatlerini anlatır ve sonuçta da girdiği her seçimden başarıyla çıkardı.

Ancak bugün başka bir AK Parti var artık sahnede… (…) Ama bu durum, muhalefet için her şey bitti iktidar çantada keklik anlamına da gelmiyor. 20 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş bir iktidarı ve özellikle de bir siyaset ustası olan Tayyip Erdoğan’ı kimse hafife almamalı.

Tam da bu yüzden 6’lı masanın “Ekonomi zaten kötü gidiyor, iktidarın işi bitti” anlamına gelebilecek kolaycı yaklaşımlara asla itibar etmemesi gerekiyor. (…)"