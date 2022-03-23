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Medya Davutoğlu'nun hafız yazarı iyice zıvanadan çıktı
Medya

Davutoğlu'nun hafız yazarı iyice zıvanadan çıktı

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, yine “Gezi ağzı” ile konuşup Osman Kavala'ya destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 12:11:00 -
Davutoğlu'nun hafız yazarı iyice zıvanadan çıktı

 

AK Parti’de milletvekilliği, Yeni Şafak gazetesinde de Ankara temsilciliği yapan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu’nun yarı resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, iyice zıvanadan çıktı. Hafız olduğunu iddia eden Ocaktan, yine “Gezi ağzı” ile konuşup Osman Kavala'ya destek verdi. İşte o skandal yazının ilgili bölümü:

"Gezi Davası'nın önceki günkü duruşmasında 1604 gündür tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın, tutukluluğunun devamına karar verildi. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2019 yılında Kavala için "derhal tahliye" kararı vermiş, bu kararın uygulanmaması üzerine de Avrupa Konseyi Türkiye için resmen “ihlal prosedürü” başlatmıştı. İhlal takvimi şu anda da işlemeye devam ediyor.

(...) Hukuka inanan herkesin anlaması açısından bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; bu dava sadece Kavala’yı ilgilendiren bir mesele değildir. Çünkü anayasal demokrasilerde esas olan yargının hukuk normlarını dikkate alan kararlar verebilmesidir. Eğer anayasa ve yasalara rağmen iktidar erkinin yönlendirmeleri yargı üzerinde tesir icra etmeye başlarsa, bu ülkede yaşayan bireyler olarak hepimiz kaybederiz. 

(...) Eğer bir iktidar kendi insanlarının anayasal güvencesini temin edemiyorsa, daha da vahimi ihlal ediyorsa, o ülkede adaletten, insan haklarından ve özgürlüklerden söz edilemez. (...)"

 

 

 

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Yorumlar

muzaffer

kk,meral,davut nasıl oluyorda mahkeme kararıyla hapiste olan insanları çikaraçak.bu hukuk,adalet tanımamazlık degilmi mehmet oçaktan bey.

cazcı hafızın boyaları iyice döküldü:)

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