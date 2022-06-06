Davutoğlu'nun hafız tetikçisine bak sen! Hadi len oradan

Ahmet Davutoğlu'nun medyadaki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, AK Parti'nin geçmişteki yönetim şeklinden ve siyasi aklından uzak olduğunu iddia ederek, "Maalesef AK Parti artık siyasi aklın icaplarıyla hareket eden bir parti değil, bu yüzden de seçimler yaklaştıkça toplumla arasındaki bağları daha da zayıflatan bir siyaset dili kullanıyor ki bu dilden asla bir başarı hikayesi çıkmaz" görüşünü savundu.

"AK Parti kendi hikayesini kaybettiği günden bu yana nerede biteceği belli olmayan öylesine yanlış bir hikaye yazmaya başladı ki yola çıkarken belirlediği istikametini kaybetti" herzelerini yumurtlayan eski AK Partili Ocaktan, "Bizzat kendi ilkeleriyle oluşturduğu yeni siyaset ikliminde yazdığı başarı hikayelerini yolun bir yerinde yok sayarak akla ve hayale sığmayacak kadar absürt bir maceraya yöneldi. Normalde hiçbir siyasi akıl, kendi başarılarını yok saymayı göze alamaz. Ancak AK Parti bugüne kadar hiçbir iktidarın denemeyi aklından bile geçirmediği öylesine akıl dışı yollara saptı ki sonunda, çok güvendiği hamasi söylemlerle baş başa kaldı" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yolundan saptığını ve bu sapmanın birçok sonucu olduğunu ileri süren Ocaktan, "Eğer AK Parti kendi doğrultusundan ve makul akıldan sapmasaydı, inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, 'Dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir' şeklinde bir cümleyi asla kurmak zorunda kalmazdı, çünkü buna ihtiyacı olmazdı" diye ifade etti.