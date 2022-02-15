Davutoğlu'nun gazetesi, KDV indiriminde marketlerin yanında!
Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapılmasını eleştirerek marketlerin yanında yer tuttu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda ürünlerinin KDV'sinde 7 puanlık indirim market sepetinde hissedildi.
Markalar ve marketlerin bu indirimi ürünlere yansıtmasıyla birlikte temel gıda ürünlerinde fiyatlar hissedilir oranda düştü.
Muhalifler, KDV indirimi konusunda bile hükümeti hedef almaya devam ediyor. Son olarak Gelecek Partisi’nin gazetesi Karar, KDV indirimleri üzerinden marketlerin yanında saf tutarak hükümetin adımlarını eleştirdi.
CHP'li Faik Öztrak'ın sözcülüğüne soyunan Karar, "Esnaf yüzde 8 KDV ile faturayı kesmiş. Şimdi esnafa KDV'yi yüzde 1'e hemen indirin diyorlar. Esnafı tehdit edeceğinize yüzde 8 ile yüzde 1 arasındaki KDV iadesini en kısa sürede yapacağınızı esnafa açıklayın" ifadelerine yer verdi.