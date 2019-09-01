Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

Yeni parti kuracağı iddialarıyla Türkiye gündemini meşgul eden Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar sosyal paylaşım sitesi Twitter’da, Ali Babacan ve Davutoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Atılgan Bayar, yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Atılgan Bayar, Babacan ve Davutoğlu'nun AK Parti'nin olamayacağını belirterek, "Sağda Babacan mı, Davutoğlu mu sorusu anlamsız. Çünkü... Babacan’ın partisi diye bir şey yok. O, Abdullah Gül’ün partisi. Gül’ün de toplumda karşılığı yok. Davutoğlu ise, eski İslamcı-milliyetçi siyaset ile oynamayı tercih etti. Ve kendisinden beklentiyi sıfırladı. Sağda görülen ufuk; yeni siyasetler yazmaya başlayan demokrat bir genç, Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal'dır. AK Parti’nin alternatifi yine AK Parti (Davutoğlu/Gül) olamaz. Sayın Davutoğlu bir umut içeriyordu. Ancak AK Parti eleştirisinden bir adım ileri gidemediler ve islamcı-milliyetçi profillerden ibaret kaldılar" dedi.