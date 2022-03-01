Davutoğlu’nun adamları kural tanımıyor

İçki, kumar, uyuşturucu, sanal seks rezaleti ve toplu istifalarla sarsılan Gelecek Partisi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. AK Parti’den, çürümüşlük iddiasıyla yolunu ayırdığını söyleyen ve bütünüyle kindar bir siyaset yürüten Ahmet Davutoğlu’nun partisinin eski İzmir İl Başkanı’nın kanun-kural tanımadığı ortaya çıktı.

2020 yılı Ağustos ve Ekim ayları arasında Gelecek Partisi İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Serhat Mustafa Şener’in, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı şekilde davranarak, ‘İl Başkanı Karar Defteri’ni tek başına imzaladığı ve 2 ilçe başkanının ataması ile bazı üyelerin istifasını tek başına kabul ettiği öğrenildi.

5 Ekim 2020 yılında Torbalı İlçe Başkanlığı’na atanan Muharrem Gümüştaş ile Karabağlar İlçe Başkanlığı’na atanan Şükrü İçten’in atama kararında hiçbir yönetim kurulu üyesinin imzası olmazken, karar defterini İl Başkanı Şener’in tek başına imzaladığı belirlendi.

"Resimde, Şener'in ardından Gelecek İl Başkanlığı görevine seçilen Cüneyt İşçilik zamanında alınan ve tüm üyelerin imzasını taşıyan nizami bir karar örneği görülüyor"

Şener’in ardından İl Başkanlığı koltuğuna oturan selefi Cüneyt İşçilik’in ise bu olayı hiçbir şekilde gündeme getirmemesi ilginç bulundu. Akit’in ulaştığı ıslak imzalı belgeler, ‘Tek adam rejimi’ diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eleştiren ve dahil olduğu 6+1 ittifakı ile kamuoyunu yeninden miadını doldurmuş olan parlamenter sisteme dönmeye ikna etmek isteyen Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ndeki başıboşluğu ve kural tanımazlığı gözler önüne serdi.

İzmir Teşkilatı resmen dökülüyor

Öte yandan, Millet ittifakına üye muhalefet partilerinin İzmir İl Başkanları dün Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilen ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ mutabakat metninin açıklanması toplantısına katılırken, yakın ekibi tarafından “hocam” diye hitap edilen Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin mevcut İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı, Ankara’ya bile gelme gereği duymadı. Gelecek Partisi İzmir İl Teşkilatındaki skandallar bununa sınırlı kalmazken, eski İzmir İl Başkanı Hakan Yazar’ın da mübarek Ramazan ayında içki içtiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü.