Davutoğlu'nun adamından AK Parti seçmenine hakaret! Sözleri tepki topladı

Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan sosyal medya hesabından AK Parti seçenine yönelik bir paylaşımda bulundu.



Aziz Nesin'in "Bu milletin yüzde 60'ı aptaldır" sözüne atıfta bulunan Özcan, bu söz üzerinden AK Parti'lilere hakarette bulundu.

"Aziz Nesin'e fazla mı kızdık"

"İçinde bulunduğumuz ekonomik çöküşü bütün öfkesi ile eleştiren bazı vatandaşlar, seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz sorusuna Recep Tayyip Erdoğan deyince Aziz Nesin'e fazla mı kızdık diye düşünüyorum." diyen Özcan, "Garip bir seçmen grubu. Ah eğitim ah, sen iyi olsaydın bunlar olur muydu hiç?" ifadesini kullandı.

Büyük tepki çekti

Özcan'ın bu sözleri yalnızca AK Parti seçmeninin değil, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisini çekti. Kimi, "Milletin gözünde 5 para etmez adam milleti beğenmiyor" şeklinde ağır sözler söylerken, kimisi de "Ekonomik çöküşe rağmen insanlar neden bize oy vermek istemiyor" sorusunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.



