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Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ABD hakkındaki paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:19
Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!

Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yolladığı mektup ortaya çıktıktan sonra paylaştığı mesaj tepki çekti.

Trump’tan arabuluculuk teklifi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a, teröristlerle masaya oturması için gönderdiği mektup ortaya çıktı.

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“Erdoğan nezdinde Türkiye rencide edildi”

Davutoğlu Twitter hesabından, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir.” paylaşımı yaptı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Davutoğlu’nun, Türkiye’nin rencide olduğunu savunması üzerine kamuoyu büyük tepki gösterdi. Türkiye’nin mektuba rağmen harekatı başlattığını ve Erdoğan’ın kesin bir dille, “arabuluculuk yok” mesajı verdiğini hatırlatan vatandaşların paylaştığı mesajlar dikkat çekti. İşte o mesajların bazıları:

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 10:19
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. ABD
  3. Mektup

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp2 dk önce
    Terbiyesizligi Tramp yapıyor, Davutogluna dayak atılıyor, Bu ne iş annamadım, şamar oglanına ihtiyac mi var?
  • AsımAsım5 dk önce
    Utanmaz arlanmaz adam. İhtirasları ve aşağılık kompleksi yüzünden asıl kendisi bu devlerti ve milleti itibarsızlaştıdığının farkında değil
  • Mustafa MahoMustafa Maho7 dk önce
    bir atasözü der kiküllü gasıırün fitnetün.
  • AhmetAhmet8 dk önce
    İyide Türkiye özür dilesin demiyor ki adam. Abd özür dilemezse bizden onlarla görüşmeyin demiş ne var la bunda.
  • yusufyusuf8 dk önce
    bak oglum lan giiiitttt. emri almis 1.ci derece davuLoglu, 3.cü derece KE MALMALMAL bekliyor hayirlisi bakalim!!!!!!
  • istanbulluistanbullu10 dk önce
    neyine tepki vermişler ki davutoğlu doğru demiş
  • hidirhidir14 dk önce
    davut sen agla dur
  • GayeGaye15 dk önce
    Reyis niye bu mektuba tepki göstermedi ? Nedense Trump"a hiç laf etmiyor.

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