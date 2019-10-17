Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi!
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ABD hakkındaki paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.17 Ekim 2019 Perşembe 10:19
Yeni parti hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yolladığı mektup ortaya çıktıktan sonra paylaştığı mesaj tepki çekti.
Trump’tan arabuluculuk teklifi
ABD Başkanı Donald Trump’ın Erdoğan’a, teröristlerle masaya oturması için gönderdiği mektup ortaya çıktı.
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“Erdoğan nezdinde Türkiye rencide edildi”
Davutoğlu Twitter hesabından, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir. Özür dilenmediği takdirde yarın yapılması beklenen görüşmeler ve ABD ziyareti acilen iptal edilmelidir.” paylaşımı yaptı.
Tepkiler çığ gibi büyüdü
Davutoğlu’nun, Türkiye’nin rencide olduğunu savunması üzerine kamuoyu büyük tepki gösterdi. Türkiye’nin mektuba rağmen harekatı başlattığını ve Erdoğan’ın kesin bir dille, “arabuluculuk yok” mesajı verdiğini hatırlatan vatandaşların paylaştığı mesajlar dikkat çekti. İşte o mesajların bazıları:
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