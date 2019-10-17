Davutoğlu’nun ABD mesajına tepkiler çığ gibi! Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, ABD hakkındaki paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.

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