Davutoğlu'ndan ittifakı karıştıracak itiraf! Bu teklif ortalığı darma duman edecek

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Eğer üçlü ittifak olsaydı AK Parti'ye kayan oyları çekerdik. 6'lı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım' dedim ama anlatamadım." itirafında bulundu.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitti. Genel seçimlerde AK Parti yüzde 35.61 ile TBMM'ye 268 vekil sokarken CHP ise yüzde 25.33 oy alarak Meclis'e 169 vekille girdi. Seçime CHP listesinden girerek 'Kılıçdaroğlu'nu tokatlayan' DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ise 39 vekil çıkarabildi.

CHP sıralarından DEVA 15, Gelecek ve SP de 10'ar, Demokrat Parti 3, TDP ise 1 vekil çıkarırken bu durum muhalifler tarafından eleştiri konusu oldu. CHP listesinden Meclis'e giren partilerin kendi gruplarını kurabileceği söylentileri dolaşırken Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan ilginç bir çıkış geldi.

"AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim"

Davutoğlu, AK Parti'den kayan oyların MHP ve Yeniden Refah'a kaydığını belirtip "Eğer üçlü ittifak olsaydı çekerdik. Ben bu meseleyi iki sene önce gördüm. Altılı Masa'yı kurmadan önce 'Gelin ortak bir zemin kuralım. AK Parti'ye oy vermeye alışmış kitlelerin bir anda CHP'ye oy vermesi mümkün değil' dedim ama anlatamadım. Sonra da anlatamadım. İtiraf edeyim. Çok ısrar ettim. Herkes biliyor kamuoyunda bunu. Bazen fırtınanın geldiğini görürsünüz ama gücünüz fırtınayı engellemeye yetmez." dedi.

"Birlikte bir grup kurmak bir zarurettir"

Bir de çağrıda bulunan Davutoğlu şöyle devam etti:

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"Şimdi de bir çağrıda bulunuyorum özellikle bu üç parti (DEVA Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti) yetkililerine. Meclis'te yeni bir tablo oluştu. Birlikte bir grup kurmak bir zarurettir. Onun formülleri çok rahat bulunur. Ben çalışmadığım hiçbir şeyi gündeme getirmem. Yeter ki insanlar yaşadıklarından biraz ders alsınlar. Seçmeni suçlayamıyorum."