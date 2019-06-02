Davutoğlu'ndan flaş 'yeni parti' açıklaması! "Yeni bir duruşa ihtiyacımız var"

Yeni bir parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya'da bir iftar programında konuştu. Davutoğlu, buradaki konuşmasında yeni partinin sinyallerini verdi.

Türkiye'nin 'yeni bir duruşa' ihtiyaç duyduğunu savunan Davutoğlu, "Ankara'daki konuşmamda yeni bir vizyona ihtiyacımız var demiştim. Evet ülkemizin yeni bir vizyona ihtiyacı var. Konya'da buna yeni bir şey eklemek istiyorum; bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var. Yeni bir davranışa, yeni bir duruşa, yeni bir hale kavuşmadıkça bize intikael eden emaneti, gelecek nesillere hakkıyla teslim edemeyiz. Temel değerlerimizi yitirmemek için, bize çok büyük fedakarlıklarla emanet edilen bu ekibi aynı ölçüde ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere aktarmak için hepinizi yeni bir misyonla birlikte, yeni hal ile hallenmeye davet ediyorum."dedi.