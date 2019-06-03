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Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti' diyenlere 'Hazreti Ömer' cevabı!

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Konya'da katıldığı iftar yemeğinde 'Erdoğan'a ihanet etti' söylemine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
Davutoğlu'ndan 'Erdoğan'a ihanet etti' diyenlere 'Hazreti Ömer' cevabı!

Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya Dostları Platformu iftarında açıklamalarda bulundu.

"Yeni bir hale ihtiyacımız var"

Yeni parti kuracağı iddia edilenAhmet Davutoğlu konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanırken "Bizim sloganlara ve çok üst düzey söylemlere değil yeni bir hale ihtiyacımız var" dedi.

İsim vermeksizin AK Parti'ye eleştirilerde bulunan Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' söylemine yönelik sözler sarf etti.

Ahmet Davutoğlu şöyle konuştu:

Hazreti Ömer cevabı

Bugünlerde farklı düşünenler hainlikle suçlanıyor. Düşününüz ki Hz. Ömer’den savaş ganimetlerinin hesabını soran ashabı överken kendimize dönük en ufak bir eleştiri olduğunda sorgulamaya başlıyoruz. Oysa Hz. Ömer’e kalkıp bu soruyu soran ashaba, sahabeye kimse Sasani ya da Bizans muamelesi yapmamıştır. Fikirlerimizi paylaşıyorsak bu mirasa sahip çıkmak adına.

Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddia ediliyor. Söz konusu iddiaların şu ana dek yalanlanmaması dikkat çekiyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 18:37
  1. Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
  2. Konya Dostları Platformu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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