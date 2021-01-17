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Siyaset Davutoğlu'ndan çelişkili sözler: Amentü her gün söylenmez
Siyaset

Davutoğlu'ndan çelişkili sözler: Amentü her gün söylenmez

Cumhur İttifakı'nı eleştiren Davutoğlu, Amentü ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 22:21:00 -

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karar'a konuştu. Cumhur İttifakı'nı eleştiren Davutoğlu, Amentü ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

"Amentü'nün her gün okunmaz" diyen ardından "Sabah namazında her seferinde söyleniyor" şeklinde çelişkili ifadeler kullanan Davutoğlu, "Bir adam her gün Cumhur İttifakı devam edecek diyorsa, aslında şüphe ediyordur da inandırmaya çalışıyordur. Bu Amentü'yü biz bir kere söyleriz, bir daha tekrar etmeyiz. Yani inanıyorsa insan her gün sabah 'Amentü Billahi' diye okumaya gerek yok. Zaten sabah namazı, namaz kılıyor, her neyse, her seferinde söyleniyor. Durmadan söylersen burada şüphe var demektir" diye konuştu.

Davutoğlu'nun Amentü'nün nerede okunacağıyla ile ilgili ifadelerinde afallaması, "Amentü'nün nerede okunacağını bilmiyor mu?" yorumlarına neden oldu.

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