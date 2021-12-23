Davutoğlugiller doğalgaz ve elektriğe zam istedi

Dövizin baş aşağı çakılması AK Parti muhaliflerinin ayarlarını fena bozdu. Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi yayın yapan Karar'da insaftan yoksun yazılar karalayan sözde ekonomist İbrahim Kahveci, bu defa da hükümetin bazı zamları vatandaşa yansıtmamasını ve birtakım vergilerden feragat etmesini eleştirerek iyice zıvanadan çıktığını gözler önüne serdi. İşte o skandal yazının ilgili kısmı:

"(...) Doğalgazda artan fiyatları konutlara yansıtmıyoruz. BOTAŞ sanayi ve elektrik santrallerine 4 bin liradan sattığı gazı meskenlere 1400 liradan veriyor. Ve şimdi BOTAŞ’ın Hazineye görevlendirme borçları siliniyor.

Yük Hazineye bırakılmış olacak. Biriken borç yaklaşık 50 milyar lira.

Keza, benzer şekilde elektrik sektörü şu anda zam bekliyor. EPİAŞ piyasasında toptan diyeceğimiz fiyat 1,2 liraya çıktı. Oysa konutlara satılan elektrik tüketim fiyatı 92 kuruşta seyrediyor. EPİAŞ fiyatı ile nihai tüketim fiyatı arasında iletim, dağıtım, kayıp-kaçak ve vergiler gibi bir çok faktör devreye giriyor. Son EPİAŞ fiyatlarına göre elektriğe ocak ayında yeni tarifeye göre yüzde 100-150 arası bir zam gerekiyor.

Muhtemelen o zam da olmayacak.

Ve elektrik tüketiminde de Hazine devreye girip açığı kapatmak zorunda kalacak.

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Bildiğiniz gibi yıllık 75-80 milyar liralık akaryakıt vergisi alınamaz noktaya geldi. Gerçi şimdi ÖTV yükleyecekler ama bu fiyattan zor dayanılır.

Asgari ücret ve gelirlerden asgari ücret kadar olan kısım da vergi dışı bırakıldı. Buradan da bir 70-80 milyar liralık feragat yapıldı. (...)"