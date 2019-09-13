﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”

Sezai Erhan yeniakit AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini belediye başkan adaylığını imzalamasına rağmen ret ettiğini iddia etti.

AK Parti’den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “Son yerel seçimlerde AK Parti’nin şahsıma yaptığı Belediye başkan adaylığını Cumhurbaşkanı imzalamasına rağmen ret ettim eğer makam derdim olsaydı şuan belediye başkanıydım. Hala aptalca bazıları okumadan tanımadan araştırmadan sosyal medya geçmişime bakmadan yorum yaparak ‘vekil olmadığı için böyle davranıyor’ cahilliğini yapmaktadırlar. Oysaki bizi AK Parti adına birileri eleştirecek ise en az biz kadar AK Parti’ye hizmet etmiş ve bizim seviyede olması gerekir” dedi.

AK Parti ile farklı düşünmeye başladık

İçten, "Son gelişmelerde kurucusu olduğum AK Parti ile son beş yıldır farklı düşünmeye başladık son üç yıl bu derinleşme daha da fazlalaştı. Önce Parti içi eleştiriler yaptık muhataplar ile görüştük yazdık çizdik beledik yine bekledik bekledik hiçbir şey değişmedi aksine daha fazla derinleşti" ifadelerini kullandı.