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﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”

AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini 31 Mart Yerel Seçimleri'nde aday yapmak istediğini, kendisinin bunu reddettiğini ileri sürdü.

13 Eylül 2019 Cuma 09:49
﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”

 Sezai Erhan  yeniakit  AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini belediye başkan adaylığını imzalamasına rağmen ret ettiğini iddia etti.

AK Parti’den ihracı istenen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden AK Parti eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “Son yerel seçimlerde AK Parti’nin şahsıma yaptığı Belediye başkan adaylığını Cumhurbaşkanı imzalamasına rağmen ret ettim eğer makam derdim olsaydı şuan belediye başkanıydım. Hala aptalca bazıları okumadan tanımadan araştırmadan sosyal medya geçmişime bakmadan yorum yaparak ‘vekil olmadığı için böyle davranıyor’ cahilliğini yapmaktadırlar. Oysaki bizi AK Parti adına birileri eleştirecek ise en az biz kadar AK Parti’ye hizmet etmiş ve bizim seviyede olması gerekir” dedi.

AK Parti ile farklı düşünmeye başladık

İçten, "Son gelişmelerde kurucusu olduğum AK Parti ile son beş yıldır farklı düşünmeye başladık son üç yıl bu derinleşme daha da fazlalaştı. Önce Parti içi eleştiriler yaptık muhataplar ile görüştük yazdık çizdik beledik yine bekledik bekledik hiçbir şey değişmedi aksine daha fazla derinleşti" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:49
  1. Diyarbakır
  2. Cuma İçten
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. aday
  5. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • ORHAN ÖZALP ORHAN ÖZALP 18 dk önce
    Bu kendini bulunmaz hint kumaşı zanneden şahısların aşırı istekleri oşmayınca böyle kıvırtma ssöylevleri geliştiriyorlar.Ne yazıkki AK partinin neden nasıl ve ne için kurulduğunu anlayamamışlar.Birliği zedeleyici fikirleriyle tarihin çöp tenekesinde yer alacaklarını görecekler.Ne yazıkki Cumhur düşmanı gruplarla haraket etmeleri ihanetin ta kendisidir.
  • ZazaZaza24 dk önce
    Kazanacağını bilseydin kabul ederdin zaza sende biliyorsunki hdp ağaç dikse adaylığa kazanacaktır. Çünkü hdp liler politize olmuş bir topluluktur sizler gibi ihale peşinde menfaat peşinde koşanlar değildir kendi idolojilerinin peşinde koşanlardır.hele şu diyarbakırdaki milletvekili olanlara bak eskiden beri elle tutulacak bir yanları varmı söylesinler bakalım.erdoğan sayesinde milletvekili oldunuz şimdi afra tafra yapıyorsunuz.

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