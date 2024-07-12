Davutoğlu ve Özdağ buluştu: “Mossad ajanı” ve “şerefsiz” sözleri akıllara geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Görüşme, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı bir şekilde gerçekleşti. Görüşmede son dönemde artan Suriyeli sığınmacı karşıtı olayların görüşüldüğü ifade edildi.

İki lider özellikle seçim döneminde birbirleri hakkında söyledikleri ithamlarla hafızalarda yer alıyor.

Ahmet Davutoğlu, 11 Ekim 2023 günü Saadet ve Gelecek Partilerinin TBMM grup toplantısındaki konuşmasında, "Bir provokatör, Türkiye'de halkı birbirine kışkırtmak için her türlü argümanı kullanan ve kendisinin Mossad'dan eğitim aldığını Mossad'la ilişkileri olduğunu da itiraf eden o provokatörlere sesleniyorum" sözleriyle Ümit Özdağ'ı hedef almıştı.

Davutoğlu'nun imasının ardından Ümit Özdağ, "Ahmet Bey, sizinle mahkemede hesaplaşacağız. Bakalım Haziran-Kasım 2015 arası konusunda yaptığınız gibi kıvıracak mısınız? Mahkeme bitince bütün şerefsizlerin çenesi kapanacak" paylaşımını yapmıştı.

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Daha sonra Ümit Özdağ, kendisine "Mossad ajanı" imasında bulunan Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Davutoğlu, ilk duruşmasında Özdağ'ı kast etmediğini, ajan demenin de suç olmadığını söyleyerek kendisini savundu.

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