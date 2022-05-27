Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu fotoğrafında gözden kaçan detay! Hem de 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde!

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun görüşmesi ele alındı.

"1960 senaryosu neyse aynısının tıpkısı?"

Görüşme sonrası çekilen bir fotoğrafa dikkat çeken Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Adnan Menderes'in idamına neden olan 1960 darbesinde parmağı olan İsmet İnönü'nün fotoğrafı önünde poz verilmesini eleştirdi. 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde İnönü'nün fotoğrafı önünde böyle bir poz verilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, "İsmet İnönü orada duruyorken sen ne helalleşmesinden bahsediyorsun ya. Hangi lafına inanıyorsunuz bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi. Başörtülülere özgürlük vereceklermiş falan filan. Aynısının tıpkısı adam aynısı. 1960 senaryosu neyse aynısının tıpkısı.?" dedi.