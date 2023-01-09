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Siyaset Davutoğlu ve Babacan’ın taziye dilediği PKK’lı, Kandil’de gömüldü!
Siyaset

Davutoğlu ve Babacan’ın taziye dilediği PKK’lı, Kandil’de gömüldü!

Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröristten biri olan (Evîn Goyi) Emine Kara'nın cenazesi Kuzey Irak'a getirilip Kandil dağında gömüldü. PKK'lı terörist için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan taziye mesajı yayınlamıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 11:09:00 -
Davutoğlu ve Babacan’ın taziye dilediği PKK’lı, Kandil’de gömüldü!

Paris'te öldürülen 3 PKK'lı teröristten biri olan (Evîn Goyi) Emine Kara'nın cenazesi Kuzey Irak'a getirilip Kandil dağında gömüldü. PKK'lı terörist için Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan taziye mesajı yayınlamıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne düzenlenen saldırı sonrası PKK’lı olduğu ortaya çıkan 3 terörist hayatını kaybetmişti.

KANDİL DAĞINDA GÖMÜLDÜ

Ölenlerde birinin ise PKK/KCK terör örgütü Yürütme Konseyi Üyesi Emine Kara (Evîn Goyi) olduğu belirlenmişti.

Emine Kara’nın (Evîn Goyi) cenazesi Kuzey Irak’a getirilip Kandil dağında gömüldü.

DAVUTOĞLU VE BABACAN TERÖRİSTE TAZİYE MESAJI YAYINLAMIŞTI

Terörist Emine Kara için, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan taziye mesajı yayınlamıştı.

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Yorumlar

ilkokul beşte terk

Rabbim sizi ebedi hayata haşr eylesin sevdiklerinizle inşallah amin amin amin duvamı kabul eyle yarabbim

asa

h.in h.ini sever...
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