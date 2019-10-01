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Davutoğlu strateji değiştirdi: AK Parti eleştirilerine ara veriyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni yol haritasını belirledi. Kasım ayına kadar, AK Parti’ye yönelik eleştirilerinin dozajını azaltacak.

01 Ekim 2019 Salı 13:13
Davutoğlu strateji değiştirdi: AK Parti eleştirilerine ara veriyor

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partide sona gelindi. Kasım ayında partinin kuruluşunu resmen duyurmayı planlayan Davutoğlu, 18 Ekim’de yapacağı Manisa programı dışında İstanbul ve Ankara’da kurucular kurulunda AK Partililerin dışında İYİ Parti, CHP, MHP, BBP, Saadet Partililer ile özellikle Doğu ve Güneydoğudaki Kürt seçmenlerin üzerinde etkisi olan siyasetçi, kanaat önderlerinin olması için yoğun görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Kurucular kurulunu belirliyor

Davutoğlu'na yakın kaynak, sadece siyasetçi ve kanaat önderlerine değil, sanat, spor ve iş dünyasından tanınan isimlere de teklif götürüldüğünü ve özel görüşmeler yapıldığını söyledi.

Parti binalarını tutuyorlar

İstanbul, Ankara dahil bir çok ilde parti binalarının hazır olduğunu belirterek, “Tüzük ve program için çalışmalarımızda son aşamaya gelindi. Parti tüzüğümüz genel esaslar, parti üyeliği, parti teşkilatı, merkez teşkilatı, yan kuruluşlar, parti grupları, disiplin kurulu, seçimler ve adaylar, mali hükümler, yurtdışı temsilcilik açılacak ülkelere kadar çok kapsamlı bir çalışma” dedi.

İstifalara ara verildi

Davutoğlu’nun yeni partisin yol haritasına dair ilk konuşmayı 18 Ekim’de Manisa’da yapacağını belirten kaynak, Davutoğlu ve ekibinin Kasım ayına kadar AK Parti hakkında eleştiri dozajını düşürme kararı aldığını, yeni parti kurulduktan sonra ‘istifa edin’ talimatının tam olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:13
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ahmet Davutoğlu

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