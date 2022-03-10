Davutoğlu ne kadar ‘stratejik derinliğe’ sahip? Tıklayın hep birlikte görelim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun geleceğe dair öngörülerinin tümü elinde patladı. Özellikle İsrail ve çoklu baro sistemiyle ilgili öngörüleri tutmayan Davutoğlu alay konusu oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Davutoğlu'nun barolar hakkındaki sözleri de masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Davutoğlu'nun öngörüsüzlüklerini hatırlatalım ki, Ahmet Davutoğlu, 'Stratejik Derinlik' isimli kitabını 4-5 dilde yayınlayan birisi ne kadar stratejik derinliğe sahipmiş, hep birlikte görelim." dedi.

Çoklu baro sistemi kabul edilirse, "Komünist, alevi, sünni, PKK'lı barolar" kurulacağını ve bölünme olacağını savunmuştu. Bunu hatırlatan Karahasanoğlu, "Çoklu baro sistemi TBMM'den geçti. Üzerinden de 1 buçuk sene geçti. Şimdi, bir tane PKK'lı baro var mı? Alevi-Sünni diye bir baro var mı? Şimdi bu Ahmet Davutoğlu, stratejik derinliğe sahip birisi miymiş? Böyle bir stratejik derinliği, böyle bir aklı, böyle bir öngörüsü var mıymış?" ifadelerini kullandı.

Murat Alan da, "PKK'lı bir baroya ihtiyaç yok. DHKP-C'liler zaten şu an baro binasına gidiyor, istediği afişi asıyor" diye konuştu.