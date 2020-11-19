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Siyaset Davutoğlu medyası üç maymunu oynadı! Karar gazetesi CHP’li belediyeleri görmedi
Siyaset

Davutoğlu medyası üç maymunu oynadı! Karar gazetesi CHP’li belediyeleri görmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yakın olan Karar gazetesi, CHP’li Kadıköy Belediyesi ve İBB’nin imza attığı cenaze skandalını gazetecilik etiğinden uzak bir bakış açısıyla verdi. Gazetede yer verilen haberde rezaletinin baş sorumlusu CHP’li belediyelerden hiç söz edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:30:00 -
Davutoğlu medyası üç maymunu oynadı! Karar gazetesi CHP’li belediyeleri görmedi

İstanbul Kadıköy'de dün evinde koronavirüs tedavisi gören 87 yaşındaki hasta hayatını kaybetmişti. Evde başka koronavirüs hastaları olması nedeniyle de yakınları cenazeyi alamadı.

Basına yansıyan haberlerde İBB Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerinin, yaşlı adamın yakınlarına ceset torbası vererek cenazeyi evden çıkarmaları istediği bilgisine yer verilmişti.

Karar'dan CHP'li belediyelere kıyak

Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen Karar gazetesi ise İBB’nin rezaletini perdelemeye çalıştı. Gazetede yer verilen haberde bu skandalın baş sorumlusu olan Kadıköy Belediyesinden ve İBB'den hiç söz edilmedi.

Vatandaşa ceset torbası verip cenazeyi almalarını isteyen Mezarlık İşleri Müdürülüğü ekiplerinin CHP’li belediyeye bağlı olduğundan bahsetmeyen Karar gazetesi haberi “İstanbul’da cenaze skandalı” başlığıyla vermekle yetindi.

Basın özgürlüğünden dem vuran muhalif medyanın ittifak halinde oldukları partilere bağlı belediyeleri dahi eleştirememesi ortaya konan ikiyüzlü tavrı bir kez daha gösterdi.

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