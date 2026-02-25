  • İSTANBUL
3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

İngiltere yeni bir sağlık kararını tüm dünyaya ilan etti.

Foto - 3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

İngiltere'de obeziteyle mücadele çerçevesinde ödeme gücü olmayanların da zayıflama iğnelerine erişebilmelerini sağlamak için bu iğneleri reçete eden aile hekimliklerine yıllık 3 bin sterline kadar prim ödenmesine ilişkin yeni bir teşvik programı başlatacak.

Foto - 3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

İngiltere’de maddi gücü olmayanların zayıflama iğnelerine reçeteli olarak erişebilmelerini sağlamak amacıyla bu iğneleri reçete eden aile hekimliği muayenehanelerine teşvik sağlanması yoluna gidilecek. Bu çerçevede gerekli durumlarda hastalara zayıflama iğnesi reçete eden muayenehanelere yıllık 3 bin sterline kadar prim ödenecek. İngiltere Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Wes Streeting yaptığı açıklamada, obezite iğnelerine erişimin ödeme gücüne değil, ihtiyaca dayanması gerektiğini ifade etti. Maddi imkanı olmayan hastaların da bu ilaca ulaşabilmesini hedeflediklerini vurgulayan Sağlık Bakanı Wess, "Parası olanların ilacı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) dışında özel olarak satın aldığına ve hastaları riske atan, tehlikeli ve ruhsatsız ilaçlar pazarlayan sahte reçete yazanların da çoğaldığına şahit olduk" dedi. İngiliz Bakan, yeni teşvik programının NHS’nin temelini oluşturan adalet ilkesini, zayıflama iğneleri alanına da taşıyacağını söyledi.

Foto - 3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

Zayıflama ilacını teşvik eden muayenehanelere ödenecek prim, muayenehanenin büyüklüğüne göre değişecek.

Foto - 3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

Teşvik programı, 25 milyon sterlinlik özel tahsis edilen bir bütçe ile desteklenecek.

Foto - 3 bin sterlin prim: İngiltere, obeziteyle mücadele için tüm dünyaya ilan etti...

NHS, geçtiğimiz yaz itibarıyla zayıflama iğnelerini sisteme dahil etmişti. Ancak bu ilaçlar tüm aile hekimleri tarafından beklenilen ölçüde reçete edilmiyordu ve bu ilaçları kullanan yaklaşık 2.4 milyon vatandaşın çoğu, ilaçları kendi ceplerinden karşılayarak ediniyordu.

