Kura çekilişinde adı çıkmayanlar dikkat! TOKİ 5 bin TL iade ekranı açıldı: 500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri nasıl alınır?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimleri devam ediyor. Başvuru yapıp adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini nasıl geri alabileceklerini araştırmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla başlattığı projelere devam ediyor. Ancak, TOKİ'ye yapılan başvurularda zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal veya iade talepleri de gündeme gelmektedir. 2026 yılında TOKİ başvuru süreciyle ilgili olarak yaşanan iade işlemleri ve başvuru iptalleriyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirecek bilgiler, TOKİ tarafından duyurulan resmi açıklamalarla güncellenmiştir.