Kura çekilişinde adı çıkmayanlar dikkat! TOKİ 5 bin TL iade ekranı açıldı: 500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri nasıl alınır?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, hak sahibi olamayan binlerce vatandaş için "iade" süreci başladı. Yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru ücretini geri almak isteyenler için bankalar online sistemlerini devreye soktu. İade işlemleri nasıl yapılır? Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ödemeler nasıl alınır? İşte 2026 yılı güncel TOKİ iade rehberi