SON DAKİKA
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Kura çekilişinde adı çıkmayanlar dikkat! TOKİ 5 bin TL iade ekranı açıldı: 500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri nasıl alınır?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kura çekilişinde adı çıkmayanlar dikkat! TOKİ 5 bin TL iade ekranı açıldı: 500 bin sosyal konut başvuru ücreti geri nasıl alınır?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürerken, hak sahibi olamayan binlerce vatandaş için "iade" süreci başladı. Yatırdıkları 5 bin TL’lik başvuru ücretini geri almak isteyenler için bankalar online sistemlerini devreye soktu. İade işlemleri nasıl yapılır? Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden ödemeler nasıl alınır? İşte 2026 yılı güncel TOKİ iade rehberi

#1
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, asil ve yedek listeye giremeyen vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iade süreci netleşti. 5 bin TL tutarındaki başvuru parasının, herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilmesi için izlenmesi gereken yollar belirlendi.

#2
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla kura çekimleri devam ediyor. Başvuru yapıp adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL başvuru ücretini nasıl geri alabileceklerini araştırmaya başladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olmalarını sağlamak amacıyla başlattığı projelere devam ediyor. Ancak, TOKİ'ye yapılan başvurularda zaman zaman çeşitli sebeplerle iptal veya iade talepleri de gündeme gelmektedir. 2026 yılında TOKİ başvuru süreciyle ilgili olarak yaşanan iade işlemleri ve başvuru iptalleriyle ilgili merak edilen sorulara açıklık getirecek bilgiler, TOKİ tarafından duyurulan resmi açıklamalarla güncellenmiştir.

#3
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

TOKİ BAŞVURU İADESİ NASIL ALINIR? TOKİ başvuru ücretlerinin iadesi, genellikle ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan sonraki 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde başlıyor. Başvuru sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla iade işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İade süreci, başvuru sırasında kullanılan bankaya göre farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki yöntemlerle yapılabilmektedir. Kişi iade için başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri dışında mobil bankacılık ve ATM'leri üzerinden de iade alabilecek.

#4
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

HALKBANK TOKİ İADE BAŞVURUSU Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri konusunda vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan özel bir online iade ekranı sunmaktadır. Bu ekran üzerinden iade talebinde bulunmak için başvuru sahiplerinin sadece T.C. Kimlik Numaralarını ve başvuru sırasında verdikleri cep telefonu numaralarını girmeleri yeterli olacak. Güvenlik kodu doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabilecek.

#5
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

İADE SÜRESİ VE ÜCRETİN GERİ ÖDENMESİ TOKİ başvuru iade süresi, başvuru sahibinin talebinin işleme alınmasının ardından başlar. İade edilen ücret, başvuru yapılan banka hesabına yatırılır. Başvurular genellikle iade sürecinde belirli bir süre içerisinde tamamlanır. TOKİ, başvuru iptal işlemini tamamladıktan sonra, başvuru ücreti hakkında bilgilendirme yapar. Başvuru ücretinin geri ödenmesi ise genellikle başvuru sahibinin bankasıyla iletişime geçilerek yapılır ve ödeme süreci max 10 iş günü içinde tamamlanır.

#6
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

TOKİ başvuru ücreti iade sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

#7
TOKİ 5 bin TL iade ekranı

-İade edilecek ücretin yatırılacağı IBAN numarasının, başvuru sahibine ait olması zorunludur. Farklı bir kişiye ait IBAN numarasına iade yapılamamaktadır. -Başvuru ücreti olan 5.000 TL (veya ilgili projenin belirlediği miktar), herhangi bir kesinti yapılmaksızın tamamen geri iade edilir.

