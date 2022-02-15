Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıkladı

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin katılmasıyla ittifak genişledi.

6 muhalefet partisinin lideri geçtiğimiz gün bir araya gelerek, yuvarlak masa etrafında poz verdi.

İttifakın büyümesiyle liderler ittifak için yeni isim önerilerinde bulundu. Şu ana kadar gündeme gelen yeni isim önerileri ise, "Büyük Millet İttifakı, Türkiye İttifakı, Vizyon İttifakı" oldu.

Aylardır karar verilemedi

Konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, masadaki en sağlam isim önerisinin "Türkiye İttifakı" olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından 7 ay önce yani Ağustos ayında yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı şu an hala isim konusunda belirsizlik yaşıyor.