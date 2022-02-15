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Siyaset Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıkladı
Siyaset

Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 7 ay önce 6 partinin bir araya geldiği ittifak için 'Türkiye İttifakı' ismini önerdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 11:37:00 -
Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun teklifini açıkladı

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'na Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin katılmasıyla ittifak genişledi.

6 muhalefet partisinin lideri geçtiğimiz gün bir araya gelerek, yuvarlak masa etrafında poz verdi.

İttifakın büyümesiyle liderler ittifak için yeni isim önerilerinde bulundu. Şu ana kadar gündeme gelen yeni isim önerileri ise, "Büyük Millet İttifakı, Türkiye İttifakı, Vizyon İttifakı" oldu.

Aylardır karar verilemedi

Konuyla ilgili Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, masadaki en sağlam isim önerisinin "Türkiye İttifakı" olduğunu ve bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından 7 ay önce yani Ağustos ayında yapıldığını belirtti.

Millet İttifakı şu an hala isim konusunda belirsizlik yaşıyor.

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Yorumlar

halil [email protected]

Dünya savaşın eşiğinde bunlarda hala koltuk derdinde.Ne günlere kaldık YARABBİ
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Cabbar

Milletin aklıyla alay ediyorlar. İstediğin ismi koy ama Millet sizi tanımıyormu zannediyorsunuz? Zillet her zaman zillettir ismi değişsede.
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