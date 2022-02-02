Davutoğlu, kendisini yerden yere vuran, Altaylı'ya konuk oldu! Güle oynaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi

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Habertürk'teki köşe yazılarında, kendisini yerden yere vuran Fatih ALtaylı'ya konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, güle oynaya, bir dönem birlikte siyaset yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, her fırsatta kendisini eleştirip yerden yere vuran Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu.

Altaylı porgramda da boş durmadı: Egolusunuz

Fatih Altaylı, programın bir bölümünde Ahmet Davutoğlu'na "egolusunuz." dedi.

Davutoğlu'nun "Türkiye'nin menfaatleri için gerekirse partimizi ikincil veya üçüncül konumda görürüz." sözlerini sarf ettiği sırada araya giren Altaylı, "Siyasette sizin gibi egolu biri bunu söylüyorsa..." ifadelerini kullandı. Davutoğlu, Altaylı'nın sözlerine şaşırarak duraksayınca yeniden araya giren Fatih Altaylı, "Siyasi anlamdan bahsediyorum." dedi.

'Bu kadar garanti bir kazanca tüm bankalar kredi verir' diyerek Davutoğlu'nu tiye almıştı!

Fatih Altaylı Gelecek Partisi'nin "İlk seçimde en az yüzde 13 oy oranımız var." açıklamasını tiye alarak, Davutoğlu'na şöyle seslenmişti:

"Diyorum ki, Ahmet Bey, istediğinize iddiaya varım. İlk seçimde yüzde 13 ve üzerinde oy alırsanız ben kaybedeyim. Altında alırsanız siz kaybedin. İddia miktarını siz belirleyin. Şunu da söyleyeyim. Ahmet Bey bu iddiayı yüksek tutarsa kredi çeker yine oynarım. Çünkü bu kadar garanti bir kazanca tüm bankalar kredi verir. Hem de limitsiz."

Altaylı, bir başka yazısında da Davutoğlu'nu şu ifadelerle eleştirmişti:



Ah Ahmet Bey ah, bir zamanlar arkanızda "Sayın Hocam, sayın Hocam" diye koşuşturanların şimdilerde size çakma yarışına girdiği günlerde ben de sanki onlarla birlikte hareket ediyormuş, size çakmak için fırsat kolluyormuş gibi görünmek istemem ama çok rica ediyorum Ahmet Bey, siz de ne olur başkaları gibi bizim aklımızla, en azından benimki ile dalga geçer gibi açıklamalar yapmayın.

Yemin ediyorum ki, aklımla alay edilmesi kadar, aptal yerine koyulmak kadar sinirlendiren hatta çileden çıkaran başka bir şey yok. Muhtemeldir ki, siz geleneksel olarak böyle bir tavıra tepki gösterilmeyen bir yerlerden geliyor olabilirsiniz ama ben o geleneğe mensup değilim. O yüzden kusura bakmayın. Ahmet Bey, Sayın Başbakan, Sayın Davutoğlu, yaptığınız konuşmaları, verdiğiniz röportajları okuyorum.